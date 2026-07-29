Прощание с Эдуардом Сандлером состоится 31 июля во Владивостоке

Прощание с Эдуардом Сандлером начнется в 12:00 в спортивном комплексе «Олимпиец» по адресу: улица Батарейная, 2 Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

31 июля во Владивостоке пройдет церемония прощания с Эдуардом Михайловичем Сандлером – управляющим Приморским спортивным обществом «Динамо», руководителем профессиональных спортивных клубов региона, человеком, который на протяжении десятилетий определял развитие спорта на Дальнем Востоке. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу баскетбольного клуба «Динамо».

Прощание начнется в 12:00 в спортивном комплексе «Олимпиец» по адресу: улица Батарейная, 2.

«Приглашаем всех, кто знал Эдуарда Михайловича, работал с ним, был его учеником, коллегой, другом или болельщиком, проводить его в последний путь и почтить память человека, который внес неоценимый вклад в развитие спорта Приморского края и Дальнего Востока», – отметили в пресс-службе баскетбольного клуба «Динамо».

Эдуард Сандлер посвятил свою жизнь развитию спортивного движения в Приморье и на всем Дальнем Востоке. Под его руководством клубы «Динамо» достигли значимых успехов, а сам он оставался для многих наставником, другом и примером преданности своему делу.

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