В отдельных районах Приморья пройдут ливни, возможны грозы, а утром местами ожидается туман Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

30 июля в Приморском крае сохранится неустойчивая погода под влиянием атмосферных фронтов. В отдельных районах пройдут ливни, возможны грозы, а утром местами ожидается туман. Ветер северо-западный, умеренный. Ночью температура воздуха составит +16…+21 °С, днем воздух прогреется до +27…+32 °С, на восточном побережье будет прохладнее: +20…+25 °С. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Приморскую гидрометслужбу.

Во Владивостоке ожидается облачная погода с небольшим дождем вечером. Ветер будет меняться в течение дня: западный и северо-западный, а во второй половине дня – южный, умеренный. Ночью в краевой столице +21…+23 °С, днем столбики термометров поднимутся до +26…+28 °С. В Уссурийске переменная облачность, вечером возможен небольшой дождь. Ветер слабый до умеренного. Ночью +21…+23 °С, днем ожидается +29…+31 °С. В Находке без осадков, переменная облачность. Температура ночью +20…+22 °С, днем +26…+28 °С, ветер слабый до умеренного.

Температура воды в прибрежных акваториях остается комфортной для купания: в Амурском заливе и заливе Посьета +22°С, в заливе Находка +19°С.

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