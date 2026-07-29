Нежилой многоквартирный дом загорелся во Владивостоке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Рано утром во Владивостоке загорелся нежилой одноэтажный многоквартирный дом. Пожар произошел на улице Фанзавод и охватил площадь около 700 квадратных метров. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сообщение о происшествии поступило в пожарно-спасательную службу сегодня в 5:45 утра. Пожарные прибыли на место вызова уже через пять минут. К этому моменту пламя полностью охватило кровлю здания, и произошло ее частичное обрушение. Специалисты приступили к ликвидации пожара.

«В настоящее время открытое горение ликвидировано на площади около 700 квадратных метров, проводятся разборка и проливка конструкций», – рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Сейчас обстоятельства и причины утреннего происшествия устанавливаются. Специалисты ведомства уточняют информацию о случившемся пожаре.

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