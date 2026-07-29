Мужчина избил человека на собрании дачников на Камчатке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

54-летний местный житель устроил дебош и избил человека на собрании дачников на Камчатке. Мужчина ругался и угрожал окружающим. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Конфликт произошел в июне прошлого года. Собственники участков обсуждали вопросы хозяйственной деятельности. Мужчина вел себя агрессивно, кричал и перебивал выступающих. Дачники решили удалить его с собрания, но он продолжил грубить. Люди попытались успокоить мужчину. В ответ он начал угрожать присутствующим и распускать руки.

«Один из участников собрания, согласно судебно-медицинской экспертизе, получил телесные повреждения, квалифицированные как причинившие легкий вред здоровью», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

Материалы уголовного дела о хулиганстве и причинении вреда здоровью направили в районный суд для рассмотрения по существу. Свою вину мужчина так и не признал.

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