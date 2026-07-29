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НовостиОбщество29 июля 2026 22:14

Мужчина избил человека на собрании дачников на Камчатке

Пытавшиеся успокоить скандалиста люди получили телесные повреждения
Алина ВЕСНИНА
Мужчина избил человека на собрании дачников на Камчатке

Мужчина избил человека на собрании дачников на Камчатке

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

54-летний местный житель устроил дебош и избил человека на собрании дачников на Камчатке. Мужчина ругался и угрожал окружающим. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Конфликт произошел в июне прошлого года. Собственники участков обсуждали вопросы хозяйственной деятельности. Мужчина вел себя агрессивно, кричал и перебивал выступающих. Дачники решили удалить его с собрания, но он продолжил грубить. Люди попытались успокоить мужчину. В ответ он начал угрожать присутствующим и распускать руки.

«Один из участников собрания, согласно судебно-медицинской экспертизе, получил телесные повреждения, квалифицированные как причинившие легкий вред здоровью», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

Материалы уголовного дела о хулиганстве и причинении вреда здоровью направили в районный суд для рассмотрения по существу. Свою вину мужчина так и не признал.

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