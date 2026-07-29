Туристка подала в суд на гидов после падения со склона на Камчатке Фото: Александр БОЙКО. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке женщина хотела отсудить у гидов стоимость тура после падения в расщелину. В августе 2025 года она купила поездку для себя и дочери за 194 тысячи рублей. Во время похода туристка упала с высоты, а затем обвинила организаторов в плохом оказании услуг. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Группа отправилась к Малой долине гейзеров 10 августа. По пути к водопаду женщина поскользнулась и упала в расщелину со снежником с высоты 8-10 метров. Пострадавшую сразу доставили в больницу, где не выявили серьезных травм. Однако туристка отказалась продолжать поездку и потребовала вернуть ей деньги за тур, обвинив гида в отсутствии предупреждений об опасности.

По словам организатора, с группой провели подробный инструктаж. В суде другие участники похода подтвердили, что гиды запрещали подходить к краю. По словам очевидцев, пострадавшая просто засмотрелась в телефон во время съемки, оступилась и упала.

«Изучив представленные материалы, суд пришел к выводу, что при реализации туристического продукта и исполнении обязательств во время тура нарушений со стороны ответчика допущено не было», – рассказали в Петропавловск-Камчатском городском суде.

Суд отказал в удовлетворении иска. Туристке не стали возвращать деньги за прерванную поездку.

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