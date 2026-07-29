Двое парней застряли на склоне Никольской сопки на Камчатке Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Вечером 29 июля на Камчатке двое молодых людей застряли на склоне Никольской сопки. Они не смогли спуститься самостоятельно и обратились за помощью. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На место выехала дежурная смена спасателей. Они быстро обнаружили застрявших парней. Чтобы вытащить туристов, сотрудникам ведомства пришлось использовать альпинистское снаряжение. Парней по очереди подняли на безопасную вершину сопки. После спасения с ними провели профилактическую беседу.

Специалисты напомнили, что кажущаяся легкость маршрута на эту гору очень обманчива. Ближе к вершине склон превращается в груду сыпучих камней, из-за которых люди часто попадают в опасную ситуацию.

«Камчатские спасатели предупреждают об опасности Никольской сопки. Кажется, что подняться на нее очень легко. Однако это обманчивое впечатление», – рассказали в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Спасенные туристы находятся в безопасности, медицинская помощь им не потребовалась.

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