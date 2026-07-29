Ущерб от разлива топлива возле бухты оценили почти в миллион рублей на Камчатке Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке надзорное ведомство подало иск из-за загрязнения земли нефтепродуктами. Истец требует взыскать более 870 тысяч рублей за испорченную почву. Инцидент произошел в водоохранной зоне бухты Сероглазка. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В сентябре 2025 года инспекторы осматривали территорию возле улицы Космонавтов, где ремонтировали топливопровод. В котловане специалисты нашли черные маслянистые пятна с резким запахом. Общая площадь загрязнения превысила 70 квадратных метров.

Лабораторные пробы подтвердили превышение нормы нефтепродуктов в почве. Ведомство установило ответственного за неразграниченную территорию и попыталось урегулировать вопрос в досудебном порядке. Однако решить проблему мирно не удалось.

«В претензионном порядке требования управления удовлетворены не были, что послужило основанием для обращения в суд», – рассказали в суде.

Предварительное заседание назначили на 16 сентября 2026 года. Ведомство планирует принудительно взыскать точную сумму ущерба – 871 858 рублей за причиненный природе вред.

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