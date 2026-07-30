Туристическую велотропу откроют на Русском острове в Приморье Фото: Дмитрий Ахмадуллин. Перейти в Фотобанк КП

1 августа во Владивостоке откроют велосипедный туристический маршрут. Новая благоустроенная тропа находится на Русском острове. Праздник начнется с соревнований по беговелам для детей от двух до пяти лет. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Официальное открытие запланировано на 12:00 у знака «Нулевой километр велодорог России». После этого гостей ждут показательные выступления по роллер-спорту и праздничный концерт.

Сама велодорожка проходит от мыса Ахлестышева до поворота к поселку Экипажный. В этом году вдоль маршрута создали полноценную инфраструктуру: площадки с лавочками, парковки для велосипедов и информационные стенды. Главным арт-объектом стал знак нулевого километра в виде вантового моста.

«Мы планируем продолжить развитие территории в районе велотропы. Есть перспективы по озеленению пространства, а также привлечению сообществ, желающих проводить мероприятия и экскурсии», – рассказали в МБУ «Лазо».

Проект реализован в рамках поручения президента по созданию национальной системы туристических троп.

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