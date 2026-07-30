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НовостиОбщество30 июля 2026 0:33

Управляющую компанию заставили пересчитать плату за ЖКХ на Чукотке

Жителям вернули более двух миллионов рублей за несуществующие услуги
Алина ВЕСНИНА
Управляющую компанию заставили пересчитать плату за ЖКХ на Чукотке

Управляющую компанию заставили пересчитать плату за ЖКХ на Чукотке

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Анадыре местным жителям вернули более двух миллионов рублей за услуги ЖКХ. Управляющая компания незаконно завышала плату за содержание и ремонт имущества в 76 многоквартирных домах. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Организация повысила тарифы с начала 2026 года без законных оснований. В течение пяти месяцев собственникам приходили завышенные счета за жилищно-коммунальные услуги. Нарушения вскрылись во время проверки прокуратуры. Сотрудники ведомства внесли представление директору управляющей организации. После вмешательства надзорного органа жителям сделали перерасчет платы.

«Установлено, что в отсутствие законных оснований управляющая компания с начала 2026 года повысила размер платы за содержание и ремонт общего имущества», – рассказали в прокуратуре Чукотского автономного округа.

Сумма перерасчета составила более 2,2 миллиона рублей. Права собственников квартир полностью восстановлены.

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