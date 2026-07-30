Управляющую компанию заставили пересчитать плату за ЖКХ на Чукотке Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Анадыре местным жителям вернули более двух миллионов рублей за услуги ЖКХ. Управляющая компания незаконно завышала плату за содержание и ремонт имущества в 76 многоквартирных домах. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Организация повысила тарифы с начала 2026 года без законных оснований. В течение пяти месяцев собственникам приходили завышенные счета за жилищно-коммунальные услуги. Нарушения вскрылись во время проверки прокуратуры. Сотрудники ведомства внесли представление директору управляющей организации. После вмешательства надзорного органа жителям сделали перерасчет платы.

«Установлено, что в отсутствие законных оснований управляющая компания с начала 2026 года повысила размер платы за содержание и ремонт общего имущества», – рассказали в прокуратуре Чукотского автономного округа.

Сумма перерасчета составила более 2,2 миллиона рублей. Права собственников квартир полностью восстановлены.

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