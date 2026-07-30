Площадка для собак-поводырей появилась в аэропорту Камчатки Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке транспортная прокуратура нашла нарушения в аэропорту Петропавловска-Камчатского. Воздушная гавань оказалась плохо подготовлена для пассажиров с инвалидностью. Проверка началась после жалобы местного жителя. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На входе в здание не было рабочих средств связи для маломобильных граждан. Специальные санитарные комнаты оказались не до конца оснащены, а для собак-поводырей не предусмотрели площадку для выгула. После представления прокуратуры администрация аэропорта устранила недочеты. Однако в зонах регистрации, у выходов на посадку и возле лестниц по-прежнему отсутствуют напольные тактильные указатели для незрячих пассажиров.

«В связи с непринятием в установленный срок действенных мер транспортный прокурор обратился в суд с иском о понуждении администрации воздушной гавани обеспечить надлежащее оснащение аэровокзала», – рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Сейчас иск находится на рассмотрении. Надзорное ведомство контролирует создание безопасных условий для пассажиров с ограниченными возможностями.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.