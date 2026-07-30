Более 20 тысяч зараженных цветов запретили к ввозу в Приморье Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье специалисты подтвердили поражение 20,3 тысячи импортных цветов опасным западным трипсом. Зараженные растения нашли в трех партиях, прибывших из Китая. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Досмотр грузов проходил на фитосанитарном контрольном посту «Пограничный». Инспекторы заметили цветы с явными признаками поражения: деформированными бутонами, точками и полосами на листьях. Образцы передали в лабораторию. Анализ подтвердил наличие карантинного объекта в срезах лимониума, гипсофилы, дельфиниума, кампанулы, зеленой гвоздики и подсолнечника. Больше всего вредитель испортил эустомы – 9,2 тысячи штук.

«Установлено поражение карантинным вредителем в общей сложности 20,3 тысячи срезов живых цветов», – рассказали в Приморском филиале ФГБУ «АПК Нацрыба».

После заключения лаборатории инспекторы запретили ввоз зараженных частей партий на территорию региона. Продукция принадлежит предприятиям из Владивостока, по выбору собственников опасные цветы будут уничтожены.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.