Руководитель ремонтной компании похитил деньги предприятия в Приморье Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Уссурийске транспортная полиция задержала руководителя ремонтной компании. Мужчину обвиняют в хищении около 200 тысяч рублей у локомотиворемонтного завода. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Представитель предприятия обратился в дежурную часть после того, как при сверке отчетов нашел подложные финансовые документы. Оперативники вычислили и задержали подозреваемого. Им оказался 51-летний руководитель компании, которая восстанавливает подвижной состав.

Мужчина присвоил деньги завода, а для сокрытия растраты предоставил фальшивые чеки на покупку различной техники. Фактически никакие товары на предприятие не поступали.

«Ущерб, причиненный собственнику, возмещен фигурантом дела в полном объеме», – рассказали в УТ МВД России по ДФО.

Материалы уголовного дела по факту растраты направлены в Уссурийский районный суд. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде, ему грозит до шести лет лишения свободы.

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