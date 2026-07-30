Роботы-консультанты и умные автомобили появились в Ульяновской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ульяновской области начали активно внедрять технологии искусственного интеллекта. Новые цифровые системы появились в государственном управлении, медицине, сельском хозяйстве, образовании и на производстве. Власти планируют охватить нейросетями все сферы жизни. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В контакт-центре МФЦ теперь работает виртуальный консультант Ульяна. Голосовой помощник взял на себя большую часть стандартных обращений от граждан. Система отвечает на звонки в любое время суток, что сократило среднее время обслуживания абонента с пяти до двух минут.

Как сообщает mosaica.ru, в поликлиниках также начали использовать ИИ. Система анализирует электронные медкарты для выявления рисков опасных заболеваний. В больницах внедрили платформу для анализа снимков КТ и флюорографии, которая ускоряет диагностику патологий на ранних стадиях. В школах появился специальный помощник для учителей. Сервис анализирует записи уроков и оценивает диалог с учениками.

«В сфере образования ИИ внедряется в двух направлениях: как инструмент для педагогов и как предмет для изучения», – рассказали в министерстве просвещения и воспитания Ульяновской области.

Студенты разрабатывают систему мониторинга свободных парковок и учатся управлять автомобилем с помощью нейроинтерфейса. По мнению властей, внедрение ИИ направлено на повышение производительности, а не на замену человеческого труда.

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