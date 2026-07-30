На подъезде к аэропорту Владивостока начали ремонт дороги Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье дорожники приступили к восстановлению участка трассы на подъезде к аэропорту. Работы по устранению просадки проезжей части начались вдоль поселка Угловое перед развязкой на аэропортовскую дорогу. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ремонт идет на одной из полос движения в направлении аэропорта. Протяженность проблемного участка составляет 350 метров. Сейчас специалисты снимают старый слой асфальта. После этого рабочие заменят слабые грунты и полностью восстановят дорожную одежду.

«Во избежание заторов рекомендуем планировать маршрут заранее и воспользоваться объездными путями через Артем по дороге Новый – Де-Фриз – Седанка», – рассказали в министерстве транспорта Приморского края.

На участке работает спецтехника. Точные сроки завершения ремонта проезжей части пока не уточняются.

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