Павла Дурова объявляют в международный розыск Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В России следственные органы ФСБ завели уголовное дело в отношении основателя Telegram Павла Дурова. По версии следствия, предпринимателю предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности, сейчас идет процедура объявления его в международный розыск. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как сообщает «Российская газета», уголовное дело открыли в январе 2026 года, а в феврале Дурову официально предъявили обвинение. Расследование продолжается уже семь месяцев. За последние годы ведомства направляли команде бизнесмена более 150 тысяч обращений с требованием удалить противоправный контент.

С 2022 года правоохранители зафиксировали огромное количество преступлений с использованием платформы. Значительная часть из них связана с экстремизмом, диверсиями и терроризмом. При этом благодаря работе спецслужб удалось предотвратить сотни таких происшествий.

«По данным МВД и ФСБ, с 2022 года количество преступлений с использованием Telegram превысило 153 тысячи, причем 33 тысячи из них – это экстремизм, диверсии и теракты», – приводятся данные официальной статистики правоохранительных ведомств.

В настоящее время процедура объявления предпринимателя в розыск продолжается. Дальнейший диалог с Павлом Дуровым возможен лишь в рамках расследования уголовного дела.

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