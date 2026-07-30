Штормовое предупреждение объявили в Приморье на 1 и 2 августа Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье объявили штормовое предупреждение на 1 и 2 августа. В крае ожидаются сильные дожди от 15 до 45 миллиметров за 12 часов. На юге региона пройдут мощные ливни, а на побережье прогнозируют сильный ветер. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Синоптики прогнозируют грозы и штормовой ветер с порывами до 22 метров в секунду. На реках Уссури и Ханка ожидается подъем воды на 0,5-1,5 метра. Существует угроза выхода из берегов рек Арсеньевка, Большая Уссурка, Малиновка, Ореховка, Илистая, Кулешовка и Одарка.

«Если вы отдыхаете у моря – будьте предельно осторожны. Заранее скорректируйте свои планы на день», – рассказали в Министерстве по делам ГОЧС Приморского края.

В случае возникновения экстренных ситуаций жителям необходимо обращаться за помощью к спасателям по телефону 112.

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