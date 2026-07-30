Внедорожник с туристами опрокинулся на крышу на Курилах Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На Курилах внедорожник с туристами внезапно перевернулся на крышу. ДТП случилось днем 29 июля в известной бухте Касатка недалеко от села Рейдово. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По предварительным данным, автомобильная авария произошла на мокром песчаном участке отлива. Водитель автомобиля потерял управление и допустил очень опасный занос. В результате транспортное средство сразу опрокинулось. В салоне в этот момент находились приезжие туристы. По имеющейся информации, никто из людей серьезно не пострадал.

«Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося», – рассказали в СУ СК России по Сахалинской области.

В настоящее время по факту дорожного происшествия организована детальная процессуальная проверка. По ее результатам правоохранители обязательно примут соответствующее законное решение.

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