Экспертиза подтвердила наличие сальмонеллы в мясной продукции в Приморье Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

В Приморье специалисты нашли сальмонеллу в импортной партии куриных субпродуктов. Общий вес зараженной мясной продукции составил 27 тонн. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Пробу для исследования инспекторы отобрали во время пограничного ветеринарного контроля. Продукция поступила в регион из Китая. Экспертиза подтвердила наличие в мясе бактерий сальмонеллы. Подобные нарушения говорят о проблемах в технологии изготовления, а также о несоблюдении температурного режима при хранении и транспортировке.

«Отметим, с начала года Приморским филиалом ФГБУ «АПК Нацрыба» при исследовании куриных субпродуктов сальмонелла выявлена впервые», – рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Всю партию признали не соответствующей требованиям безопасности пищевой продукции. Информацию об опасной находке передали инспекторам для принятия необходимых мер.

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