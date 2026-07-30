Полиция задержала подозреваемую в серии магазинных краж на Камчатке Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском полиция задержала 30-летнюю местную жительницу за серию магазинных краж. Женщина выносила с витрин дорогие вещи и причинила ущерб на сумму более 149 тысяч рублей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Подозреваемая орудовала в торговых центрах несколько недель подряд. Полицейские доказали ее причастность как минимум к восьми кражам в июне и июле. Пользуясь невнимательностью продавцов, женщина уносила парфюмерию, косметику и брендовую детскую одежду. Оказалось, что ранее ее уже неоднократно судили за подобные вещи.

«В отношении задержанной судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу – она помещена в следственный изолятор», – рассказали в УМВД России по Камчатскому краю.

Сейчас по фактам краж заведены уголовные дела. Правоохранители выясняют, не причастна ли женщина к другим подобным случаям.

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