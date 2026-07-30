Рабочий сорвался с высоты и погиб на стройплощадке в Приморье Фото: прокуратура Приморского края

В Партизанске на строительной площадке ГРЭС произошел смертельный несчастный случай. Сотрудник подрядной организации сорвался при проведении высотных работ. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Трагедия произошла 30 июля. Рабочий выполнял свои обязанности на высоте, но не удержался и сорвался вниз. От полученных при падении травм он погиб на месте происшествия. Выяснением деталей случившегося заинтересовалась прокуратура.

На строительную площадку выехал прокурор Партизанска Павел Каплиев. Специалисты проверят, как на объекте исполнялись требования законодательства об охране труда и соблюдалась ли техника безопасности при организации подобных работ.

«Ход и результаты доследственной проверки, а также расследования, проводимого Государственной инспекцией труда, поставлены на контроль», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Выяснение всех деталей гибели человека продолжается.

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