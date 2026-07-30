Лишенный прав житель Камчатки устроился на работу водителем грузовика Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Елизово пьяный водитель без прав устроился на работу и сел за руль КАМАЗа. Обман раскрылся только после остановки большегруза сотрудниками Госавтоинспекции. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В марте 65-летний лишенный прав местный житель решил устроиться водителем в организацию, которая занимается перевозками. Он арендовал КАМАЗ и показал работодателю копию своего удостоверения. Оригинал мужчина пообещал принести позже, сказав, что забыл его дома.

Правда вскрылась во время рейса. Сотрудники дорожной инспекции остановили грузовик и выяснили, что у водителя нет прав. Более того, после освидетельствования оказалось, что он пьян.

«Организация, предоставившая в аренду автомобиль, признана виновной с назначением наказания в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

Уголовное дело по факту нетрезвого вождения передано в Елизовский районный суд.

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