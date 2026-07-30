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НовостиОбщество30 июля 2026 4:30

Лишенный прав житель Камчатки устроился на работу водителем грузовика

Обман вскрылся после остановки большегруза сотрудниками полиции
Алина ВЕСНИНА
Лишенный прав житель Камчатки устроился на работу водителем грузовика

Лишенный прав житель Камчатки устроился на работу водителем грузовика

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Елизово пьяный водитель без прав устроился на работу и сел за руль КАМАЗа. Обман раскрылся только после остановки большегруза сотрудниками Госавтоинспекции. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В марте 65-летний лишенный прав местный житель решил устроиться водителем в организацию, которая занимается перевозками. Он арендовал КАМАЗ и показал работодателю копию своего удостоверения. Оригинал мужчина пообещал принести позже, сказав, что забыл его дома.

Правда вскрылась во время рейса. Сотрудники дорожной инспекции остановили грузовик и выяснили, что у водителя нет прав. Более того, после освидетельствования оказалось, что он пьян.

«Организация, предоставившая в аренду автомобиль, признана виновной с назначением наказания в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

Уголовное дело по факту нетрезвого вождения передано в Елизовский районный суд.

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