Жителя Камчатки осудили за шутку о заложенной бомбе Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке мужчина написал в местный чат ложное сообщение о готовящемся взрыве. За неудачную шутку суд назначил жителю поселка Оссора наказание в виде ограничения свободы. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сельчанин перебрал со спиртным и из хулиганских побуждений решил напугать земляков. Он зашел в открытую группу в мессенджере и оставил текст о якобы заложенной бомбе. Тем самым он создал реальную угрозу массовой паники среди людей.

«В судебном заседании мужчина полностью признал вину и согласился с предъявленным обвинением», – рассказали в пресс-службе судов Камчатского края.

Выяснилось, что в ноябре 2025 года мужчину уже наказывали за преступления против представителя власти. Тогда ему выписали денежное взыскание. По совокупности приговоров за ложное сообщение об акте терроризма сельчанину дали восемь месяцев ограничения свободы и обязали выплатить 70 тысяч рублей прошлого штрафа.

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