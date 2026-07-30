Прокуратура проверила готовность теплосетей Владивостока к зиме

Внимание специалистов было сосредоточено на участках по улицам Борисенко, 40 лет ВЛКСМ и Калинина, где ведутся масштабные работы по обновлению коммунальной инфраструктуры

В преддверии отопительного сезона прокурор Первомайского района Владивостока Александр Занчев провел выездную проверку на объектах капитального ремонта и технического перевооружения тепловых сетей. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Внимание специалистов было сосредоточено на участках по улицам Борисенко, 40 лет ВЛКСМ и Калинина, где ведутся масштабные работы по обновлению коммунальной инфраструктуры.

В ходе инспекции руководителям ресурсоснабжающих организаций, а также подрядным компаниям объявили официальные предостережения о недопустимости нарушения сроков и требований законодательства. Прокуратура предупредила, что затягивание ремонтов недопустимо, так как это напрямую влияет на готовность города к зимнему периоду и комфорт тысяч жителей.

Ход и сроки завершения всех ремонтных мероприятий на теплосетях находятся на постоянном контроле надзорного ведомства.

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