Во Владивостоке построят новый Рудневского моста

За последние пять лет в городе построено, реконструировано и отремонтировано 120 километров дорог. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Владивосток начинает реализацию одного из самых долгожданных дорожных проектов – строительства нового Рудневского моста. Как заявил глава города Константин Шестаков в отчете о работе администрации за пять лет, старый мост, находящийся в аварийном состоянии с ограничениями по нагрузкам, заменит четырехполосное сооружение, которое должно разгрузить проспект 100-летия Владивостока и облегчить выезд из Снеговой Пади. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

За последние пять лет в городе построено, реконструировано и отремонтировано 120 километров дорог. Среди ключевых объектов – дороги на Русском острове (10 километров), трасса к микрорайону Зеленый Угол, сеть на Патрокле, а также улицы в Снеговой Пади, Жигура, Сафонова, Героев Хасана, Авроровская, Комсомольская, Иманская, Нейбута, Калинина и Давыдова. На Русском острове на базе новой дороги создаётся одна из самых протяженных велодорожек на Дальнем Востоке – 11,6 километра.

Помимо бюджетного финансирования, город привлекает внебюджетные средства: яркий пример – преображение улицы Мордовцева. Теперь очередь за Рудневским мостом. Глава города также поделился мечтой о создании большого прогулочного маршрута по Светланской от Алеутской до Набережной и по Адмирала Фокина от Набережной до Уборевича, что сделает центр Владивостока еще более комфортным для жителей и гостей.

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