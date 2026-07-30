Дом Лукьянова во Владивостоке после реставрации станет культурным центром

Построенный в 1918 году объект культурного наследия регионального значения известен своей уникальной смешанной конструкцией: кирпичный первый этаж и деревянный второй. Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Историческое здание «Дом Лукьянова» на улице Всеволода Сибирцева, 4 во Владивостоке обрело инвестора и после реставрации превратится в современное общественно-культурное пространство. Построенный в 1918 году объект культурного наследия регионального значения известен своей уникальной смешанной конструкцией: кирпичный первый этаж и деревянный второй. Об этом пишет «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

В обновленных стенах будут проводить историко-культурные лекции, тематические вечера, экскурсии, мастер-классы и благотворительные мероприятия. Проект реализуется в рамках федеральной программы «Дом.РФ» при поддержке Министерства культуры России, которая предоставляет льготное финансирование на восстановление архитектурного наследия по всей стране.

Для владивостокцев «Дом Лукьянова» станет не просто отреставрированным памятником, а живым общественным центром, где история будет сочетаться с современными форматами культурной жизни.

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