На Чукотке потушили два крупных природных пожара

Пожарные вернулись после масштабной борьбы с огнем. Фото: пресс-служба МЧС России по Чукотскому АО

Аэромобильная группировка пожарных и спасателей ГУ МЧС России по Чукотскому автономному округу вернулась в пункты постоянной дислокации после ликвидации двух природных пожаров в Билибинском районе. Оба возгорания удалось локализовать, общая площадь, пройденная огнем, составила более 28,5 тысячи гектаров. Угроза населенным пунктам отсутствует. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу МЧС Чукотского АО.

За прошедшие сутки новых природных пожаров на территории округа не зарегистрировано. Всего с начала пожароопасного периода на Чукотке произошло 18 лесных пожаров на площади почти 45 тысяч гектаров, а также пять возгораний на землях иных категорий, включая оленьи пастбища, охватившие 746 гектаров.

Специалисты МЧС отмечают, что оперативная работа группировки позволила не допустить распространения огня на жилые зоны и социальные объекты. Пожароопасный сезон на Чукотке продолжается, и силы МЧС остаются в повышенной готовности к оперативному реагированию на новые возможные угрозы. Как отметили в ведомстве, благодаря слаженным действиям пожарных угроза для людей и инфраструктуры полностью исключена.

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