Во Владивостоке перестали работать светофоры на трех перекрестках

Работу светофоров восстановят в ближайшее время Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке из-за проблем с электропитанием временно перестали работать светофоры на нескольких оживленных участках. Речь идет о перекрестках Светланская – Уборевича, Калинина, 275 и Пихтовая, 4. На места уже направлены ремонтные бригады для устранения неисправностей. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на ЦОДД Владивостока.

Как пояснили в ЦОДД, обесточивание светофорных объектов произошло по техническим причинам. На участках, где регулировщики вышли из строя, водителям рекомендуется руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрёстков и соблюдать особую осторожность. Пешеходам также следует быть внимательными при переходе дороги.

Специалисты уже приступили к восстановлению работоспособности светофоров. Ориентировочные сроки включения будут известны после диагностики оборудования.

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