Почти 500 тысяч рублей выплатили жителям Приморья за сданное оружие

Власти региона напоминили, что сдать оружие можно на законных основаниях и получить за это достойное вознаграждение Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года жители Приморского края получили из бюджета около полумиллиона рублей за добровольную сдачу оружия и боеприпасов. Вознаграждение перечислили 57 гражданам, которые сдали 25 единиц нарезного огнестрельного оружия, 45 гладкоствольных стволов, 12 предметов самообороны и почти 1,5 тысячи патронов. В этом году сумма выплат по основным видам оружия была увеличена почти вдвое. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как пояснили в аппарате антитеррористической комиссии региона, любой желающий может обратиться в отделы полиции или Росгвардии, после чего специалисты проверят происхождение оружия. Главная цель программы – минимизация незаконного оборота вооружения и вывод его из тени. Кроме того, граждане могут передать оружие для нужд специальной военной операции: в этом году приморцы добровольно отдали 271 единицу гражданского оружия и партии патронов.

Власти региона напомнили, что сдать оружие можно на законных основаниях и получить за это достойное вознаграждение. Программа действует на постоянной основе и направлена на повышение безопасности, снижение рисков нелегального использования огнестрельного оружия и поддержку военнослужащих.

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