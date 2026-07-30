Затопивших соседку пенсионерку жителей Приморья обязали выплатить крупную сумму

Благодаря настойчивости судебных приставов материальный ущерб был полностью погашен Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Владивостока добилась через суд возмещения ущерба после того, как её квартиру залило кипятком из-за лопнувшего шланга у соседей сверху. Стоимость восстановительного ремонта, по заключению экспертов, превысила 320 тысяч рублей — пенсионерке пришлось менять отделку, мебель и предметы интерьера. Суд встал на сторону пострадавшей, но должники не спешили исполнять решение.

Несмотря на официальные уведомления, соседи отказались платить добровольно: они не открывали дверь судебным приставам, игнорировали требования и всячески затягивали процесс. В ответ приставы применили комплекс мер: обратили взыскание на зарплату должников, заблокировали банковские счета и ограничили им выезд за границу. Это вынудило нарушителей пересмотреть свое отношение к ситуации.

Благодаря настойчивости судебных приставов материальный ущерб был полностью погашен, а исполнительное производство завершили фактическим исполнением.

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