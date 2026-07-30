На Камчатке завели уголовное дело на мать, выбросившую младенца в мусорный бак

В отношении матери младенца завели уголовное дело об убийстве новорожденного Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая родила девочку дома и выбросила ее в мусорный контейнер. Следственный комитет квалифицировал ее действия по статье 106 УК РФ – убийство матерью новорожденного ребенка. Младенца до сих пор не нашли. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Камчатскому краю.

Женщина попала в реанимацию 28 июля с признаками состоявшихся родов и призналась, что 22 июля избавилась от ребенка, поместив его в пакет и оставив в баке у дома на улице Бохняка. Содержимое контейнера позже вывезла спецтехника, и местонахождение девочки остается неизвестным.

Следователи СК совместно с полицией осматривают мусорный полигон, допрашивают работников коммунальной службы и устанавливают все обстоятельства преступления. Женщина госпитализирована, ее состояние оценивается как тяжелое. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются причины и условия, толкнувшие ее на этот шаг.

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