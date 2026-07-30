На Камчатке ищут новорожденную, которую мать выбросила в мусорный бак

По версии следствия, женщина выбросила новорожденную в мусорный бак Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском следователи и полиция ведут масштабные поиски новорожденной девочки, которую мать, по версии следствия, выбросила в мусорный контейнер 22 июля. Ребенка до сих пор не нашли – его местонахождение неизвестно, а отходы из бака уже вывезены на полигон спецтехникой. Уголовное дело возбуждено по статье 106 УК РФ – убийство матерью новорожденного. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Камчатскому краю.

Женщина была госпитализирована 28 июля с признаками состоявшихся родов. В больнице она рассказала, что родила девочку дома и положила ее в пакет, после чего выбросила в контейнер у многоквартирного дома на улице Бохняка. В настоящее время роженица находится в реанимации, ее состояние оценивается как тяжелое, врачи оказывают ей необходимую помощь.

Следователи СК совместно с сотрудниками полиции осматривают территорию предприятия по утилизации отходов, куда могли вывезти мусор, допрашивают работников и изучают все обстоятельства произошедшего. Поиски тела младенца продолжаются, также устанавливаются причины и условия, которые подтолкнули женщину к этому преступлению.

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