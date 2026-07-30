На Камчатке выбросившая младенца в бак мать находится в реанимации

Роженицу госпитализировали, ее состояние врачи оценивают как тяжелое Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском женщина, подозреваемая в убийстве новорожденной дочери, находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии. Она была госпитализирована после того, как сотрудники полиции доставили ее в больницу из-за резкого ухудшения самочувствия. В ходе обследования врачи выявили у пациентки признаки недавно состоявшихся родов, которые она изначально отрицала. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Камчатскому краю.

Женщина призналась, что 22 июля родила девочку дома и выбросила ее в мусорный контейнер в полиэтиленовом пакете. Сейчас ее состояние оценивается как тяжелое – она находится под наблюдением врачей, которые борются за ее жизнь. Медицинская помощь оказывается в полном объеме, однако прогнозы остаются осторожными.

Сотрудники уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних продолжают оперативное сопровождение уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом. Полицейские осматривают места утилизации отходов, изучают записи камер видеонаблюдения, проводят поквартирные обходы и опрашивают знакомых женщины. Поиски тела новорожденной продолжаются.

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