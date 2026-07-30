Влияние атмосферных фронтов принесет дожди, местами ливни с грозами, а столбики термометров опустятся по сравнению с предыдущими днями Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

31 июля в Приморском крае ожидается ухудшение погоды – влияние атмосферных фронтов принесет дожди, местами ливни с грозами, а столбики термометров опустятся по сравнению с предыдущими днями. Ночью температура воздуха составит +16…+21 °С, днем будет не выше +22…+27 °С. Утром местами возможен туман, ветер южный умеренный. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Приморскую гидрометслужбу.

Во Владивостоке прогнозируют облачную погоду с небольшим дождем, который утром и днем может усиливаться до умеренного. Ветер юго-восточный, умеренный, но в первой половине дня возможны сильные порывы. Ночью в краевой столице +21…+23 °С, днем воздух прогреется до +26…+28 °С.

В Уссурийске также облачно: ночью небольшой, а днем уже сильный дождь. Ветер южный умеренный, температура ночью +21…+23 °С, днем значительно прохладнее – всего +23…+25 °С.

В Находке погода будет похожей: ночью умеренный дождь, днем – сильный, ветер юго-восточный, умеренный. Температура ночью +19…+21 °С, днем +22…+24 °С.

Температура воды в заливах остается комфортной: в Амурском заливе +23 °С, в заливе Посьета +22 °С, в заливе Находка +20 °С.

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