Землетрясение магнитудой 5.7 произошло у побережья Камчатки 31 июля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Утром 31 июля в акватории Тихого океана у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,7. Подземный толчок зарегистрирован в 9:53 по местному времени. Эпицентр находился в 130 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 18,5 километра. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По предварительным данным, в отдельных районах краевой столицы интенсивность сейсмических колебаний достигла 4-5 баллов. Жители высоких этажей могли почувствовать легкое качание люстр и звон посуды. О разрушениях и пострадавших на данный момент не сообщается.

Сейсмологи продолжают наблюдение за афтершоковой активностью. Официальные данные уточняются.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.