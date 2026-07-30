Во Владивостоке 19 тысяч жителей остались без света из-за аварии на сетях Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке 30 июля без электроэнергии остались более 19 тысяч жителей. Авария на сетях обесточила дома на улицах Гульбиновича, Интернациональной, Харьковской и других. Люди остались без света в разгар рабочего дня, и точное время восстановления пока неизвестно. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Прокуратура Первомайского района взяла ситуацию на контроль. Надзорное ведомство проверит, как коммунальные службы содержат и обслуживают электрические сети, а также уложатся ли они в нормативные сроки устранения аварии. Восстановительные работы уже ведутся, но их ход находится под пристальным вниманием прокуроров.

Прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства при содержании сетей, фактическое восстановление прав граждан поставлено на контроль.

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