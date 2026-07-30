В Приморье осудят водителя фуры, по вине которого в ДТП погибли три человека Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае завершено расследование уголовного дела против 39-летнего водителя грузовика, который обвиняется в смертельном ДТП. Трагедия случилась вечером 22 января 2026 года на трассе Раздольное – Хасан. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Водитель фуры с полуприцепом, по версии следствия, превысил безопасную скорость, потерял контроль и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с пассажирским автобусом King Long. В салоне автобуса находились 19 человек.

В результате удара погибли трое: 60-летний водитель автобуса и двое пассажиров 64 и 70 лет. Еще два пассажира получили тяжелые травмы. Обвиняемый находится под стражей с момента задержания. Родственники погибших и пострадавших заявили гражданские иски на общую сумму свыше 13 миллионов рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.