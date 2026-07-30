Полиция работает на месте пожара на складе во Владивостоке Фото: Виктор ДРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке днем 31 июля загорелось складское здание в районе дома № 104 по улице Днепровской. Сигнал о возгорании поступил в полицию, и на место сразу выехали сотрудники МЧС, полицейские и медики. Госавтоинспекция организовала беспрепятственный проезд машин экстренных служб, а патрульно-постовая служба обеспечивает охрану порядка. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Полицейские помогают коллегам из МЧС и опрашивают очевидцев, чтобы установить обстоятельства произошедшего. Причины пожара пока неизвестны – их определит пожаро-техническая экспертиза. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

По результатам экспертизы будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством. Тушение пожара продолжается. О ликвидации огня сообщат дополнительно.

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