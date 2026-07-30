В Приморье мужчина спрятал золото в носки, чтобы вывезти за границу Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Уссурийская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело против 41-летнего жителя Приморья, который попытался незаконно вывезти из страны крупную партию золота. Как установило следствие, мужчина приобрел в ломбарде 61 изделие 585 пробы и в октябре прошлого года решил переправить их за границу для продажи. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Чтобы не привлекать внимания таможенников, он спрятал ювелирные изделия в два пакета, положил в носки, а одну цепочку и кольцо надел на себя под видом личных украшений.

Однако задумка не удалась – драгоценности обнаружили при досмотре. Общая стоимость изъятого составила около 2 миллионов рублей. Теперь мужчине грозит уголовная ответственность по статье о контрабанде стратегически важных товаров в крупном размере.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

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