Прокуратура взяла на контроль тушение пожара на складе во Владивостоке Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 31 июля во Владивостоке на улице Днепровской загорелись складские помещения. По предварительным данным, площадь пожара составляет не менее 1000 квадратных метров. На месте происшествия работают пожарные МЧС России, полиция и медики. Для координации всех специальных служб выехал прокурор Первореченского района Ксения Кравченко. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Прокуратура оценит исполнение требований пожарной безопасности, проверит законность занятия земельного участка и эксплуатации складов. Ход тушения и результаты проверки взяты под контроль.

Прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства о пожарной безопасности. Информация о пострадавших пока не поступала. Причины возгорания будут установлены после экспертизы. О ликвидации огня сообщат дополнительно.

Пожар на складе во Владивостоке Видео: прокуратура Приморья

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