В Петропавловске-Камчатском в ДТП пострадала 9-летняя девочка Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском 30 июля произошло ДТП с участием несовершеннолетней пассажирки. Авария случилась в 14:45 на улице Океанской, 69/2: 40-летний водитель «Тойота Королла Аксио» при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступил дорогу встречному автомобилю «Ниссан Либерти». В результате столкновения пострадали водитель «Тойоты», а также водитель и пассажиры «Ниссана», среди которых была 9-летняя девочка. Всем оказали медицинскую помощь. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности. Однако ребенок находился в машине без детского удерживающего устройства – только со штатным ремнем, что не обеспечивает достаточную защиту при ударе. Госавтоинспекция напоминает: детей нужно перевозить в креслах, соответствующих весу, росту и возрасту – это не рекомендация, а требование правил.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. Водителям советуют не пренебрегать автокреслами – даже при небольшом ударе жизнь ребенка может зависеть от правильной фиксации.

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