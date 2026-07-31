В Хасанском округе Приморья затруднен проезд из-за переливов на дорогах Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Хасанском округе Приморья в пятницу, 31 июля, сохраняется сложная обстановка на дорогах – из-за переливов воды движение для легковых автомобилей серьезно затруднено. На подъезде к поселку Гвоздево размыло участок длиной до километра, глубина воды – около полуметра. Дорожники начнут восстановительные работы только после спада воды. Объехать можно через поселок Посьет. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Еще один опасный участок – на первом километре дороги Барабаш – Приморская – Перевозная – Безверхово. Там перелив достигает глубины 70 сантиметров и ширины 8 метров, легковые машины практически не проезжают. Альтернативный путь – через поселок Приморский.

Дорожники приступят к восстановительным работам после спада воды, отметили в министерстве транспорта Приморского края.

Водителям советуют заранее планировать маршрут с учетом объездов, не рисковать и не пытаться преодолевать переливы на легковых авто – это опасно.

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