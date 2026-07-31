Прокуратура начала проверку после нападения медведя на женщину в Уссурийске Фото: прокуратура Приморья

В Уссурийске прокуратура взяла на контроль расследование по факту нападения медведя на сотрудницу вольерного комплекса в парке «ДОРА». Трагедия случилась вечером 30 июля – женщина кормила хищников, и один из медведей внезапно напал на нее, откусив часть правой руки. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Пострадавшая в тяжелом состоянии без сознания была госпитализирована в реанимацию.

Прокуратура проверит, как соблюдались требования охраны труда и техники безопасности при кормлении животных. Также оценят инструкции и действия должностных лиц, ответственных за организацию работы с дикими зверями. Заведено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда».

Ход расследования поставлен на контроль Уссурийской городской прокуратуры.

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