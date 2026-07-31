Пострадавшая от медведя в Уссурийске женщина находится на ИВЛ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уссурийске 30 июля около 20:20 поступил вызов бригаде скорой помощи – в парке «Дора» на сотрудницу зоопарка напал медведь. Очевидцы рассказали, что услышали крик и увидели женщину с окровавленной рукой. Прибывшие медики установили: травму нанес хищник, укусивший ее за руку. Пострадавшей оказали первую помощь, обезболили и экстренно доставили в Уссурийскую центральную городскую больницу. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Сейчас женщина находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи провели телемедицинские консультации с краевыми специалистами – они делают все возможное, чтобы спасти ее жизнь.

Обстоятельства происшествия расследуют следователи и прокуратура – они проверяют соблюдение правил безопасности при работе с животными. Состояние пострадавшей остается стабильно тяжелым, врачи продолжают борьбу за ее жизнь.

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