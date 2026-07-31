Под Спасском-Дальним мужчина погиб от удара током, задев стрелой крана провода Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Спасске-Дальнем на подъездном железнодорожном пути в районе хлебозавода произошла трагедия – 50-летний мужчина, выполнявший работы на грузовом эвакуаторе, погиб от поражения электрическим током. Второй пострадавший, 40-летний житель Спасска-Дальнего, стоявший рядом, получил ожоги кистей рук и был госпитализирован в местную больницу, но сейчас уже выписан домой. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Как выяснила транспортная полиция Уссурийска, мужчины работали на эвакуаторе в опасной близости от контактной сети железной дороги. Когда стрела крана задела высоковольтные провода, ток ударил обоих. Один погиб на месте, второго спасли врачи.

Транспортная полиция просит граждан быть предельно внимательными на объектах железной дороги и строго соблюдать правила безопасности.

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