На Камчатке брата и сестру осудят за продажу опасной икры с консервантом Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении брата и сестры из Петропавловска-Камчатского – 47-летнего мужчины и 44-летней женщины. Их обвиняют в незаконной продаже опасной рыбной продукции без маркировки. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В ноябре прошлого года полицейские провели проверочную закупку, изъяли около 100 килограммов соленой икры и копченую рыбу. Экспертиза показала: в икре содержится консервант, запрещенный в России. Употребление такой продукции может вызвать тяжелые отравления.

По версии следствия, с ноября 2019 по сентябрь 2025 года фигуранты покупали у браконьеров икру и рыбу холодного копчения по заниженным ценам, хранили в подвале дома на улице Беринга, оборудованном морозильной камерой, и продавали через интернет-магазин в мессенджере. Общая стоимость изъятого превысила 700 тысяч рублей. Документов, сертификатов и маркировки на продукцию не было.

На имущество обвиняемых стоимостью около двух миллионов рублей наложен арест. Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.

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