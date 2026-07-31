Во Владивостоке более 24 тысяч жителей остались без воды и света из-за аварий Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке 31 июля сразу две коммунальные аварии оставили без ресурсов десятки тысяч горожан. Днем из-за повреждения сетей водоснабжения холодную воду отключили более чем у 11 тысяч жителей Фрунзенского района, а также в двух образовательных учреждениях. Одновременно с этим без света остались более 13 тысяч человек на улицах Гульбиновича, Калинина, Терешковой и других. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Прокуратура взяла ситуацию на контроль. Надзорное ведомство оценит, как содержатся и обслуживаются коммунальные сети, а также проверят, уложатся ли ремонтные бригады в нормативные сроки устранения аварий. Восстановительные работы уже ведутся, но точное время возврата воды и света пока не называется.

Прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства при содержании сетей, фактическое восстановление прав граждан поставлено на контроль.

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