Поликлиники сами могут устанавливать длительность приема пациента в Приморье Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что медицинские организации теперь могут самостоятельно устанавливать время приема пациентов. По его словам, жесткий норматив в 15 минут утратил смысл – на первичный осмотр уходит больше времени, а для выписки справки хватает и пяти минут. Такой подход должен сделать работу врачей удобнее, а пациентов – довольнее. Об этом пишет «Российская газета».

Сейчас, согласно приказу Минздрава от 2015 года, на прием к терапевту или педиатру выделяется 15 минут, к семейному врачу – 18, к окулисту – 14, а к неврологу или гинекологу – 22 минуты. Но на практике врачи часто тратят все это время на заполнение электронных карт, а не на общение с пациентами. Чтобы исправить ситуацию, внедряют опросники – пациенты заполняют их заранее, и врач видит жалобы еще до входа в кабинет. Это экономит время и помогает не забыть важные детали.

Эксперты согласны: нужны разные нормативы для первичного, повторного и профилактического приема. В частных клиниках давно выделяют больше времени на сложные случаи.

«Спорить нужно не о цифре «15 минут», а о том, что нельзя всех пациентов принимать по одному нормативу. Одно дело - повторный прием, когда нужно посмотреть результаты лечения. Другое - человек впервые приходит со сложной проблемой. За 15 минут невозможно спокойно разобраться, изучить результаты исследований, провести осмотр и ответить на вопросы что тоже важно, чтобы лечение было успешным», - сказал источнику врач-невролог, основатель сети клиник Александр Ткачев.

Главное, по мнению экспертов, – оценивать не минуты, а качество помощи. Москва уже использует цифровых помощников для сбора анамнеза, и опыт постепенно распространяют в регионах. Как покажет пилотный проект с опросниками – станет ясно позже.

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