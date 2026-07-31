Во Владивостоке приостановили доставку заказов DNS из-за пожара на Днепровской Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Компания DNS Технопоинт сообщила о временной приостановке всех доставок заказов по Владивостоку с 31 июля. Причина – пожар в складском здании на улице Днепровской, 104, где расположен филиал компании. Время возобновления работы уточняется. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Клиенты, которые заказали товары в этот филиал, получат индивидуальный звонок от операторов – им помогут изменить способ получения заказа. Для всех остальных вопросов работает горячая линия 8-800-77-07-999. Компания обещает сделать все возможное, чтобы заказы были вручены с минимальными задержками.

Покупателей просят отнестись к ситуации с пониманием и следить за обновлениями на официальном сайте или в приложении. Как только филиал возобновит работу, информация появится незамедлительно.

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