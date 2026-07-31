Во Владивостоке из-за сильных дождей продлили режим повышенной готовности Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке в предстоящие выходные, 1 и 2 августа, ожидается серьезное ухудшение погоды – в городе пройдут дожди, местами очень сильные, до 50 миллиметров осадков за 12 часов и менее. В связи с этим мэрия продлила режим повышенной готовности до 18:00 3 августа. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Водителей просят по возможности не пользоваться личным транспортом – если поездка все же нужна, нужно соблюдать дистанцию, не совершать резких маневров и быть особенно внимательными. Автомобили не стоит оставлять в низинах, у деревьев и рекламных конструкций – там возможны подтопления и падения. Жителям и гостям города рекомендуют избегать прогулок на набережных, отложить рыбалку и походы на природу.

Спасатели и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.

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