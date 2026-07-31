Ливни в Приморье вызваны супертайфуном BAVI Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Затяжные ливни, которые уже больше недели заливают Приморский край, по словам главы Примгидромета Бориса Кубая, - это последствия супертайфуна BAVI. Он вышел на юг Китая еще полмесяца назад, разрушился там, но насыщенная влагой тропическая воздушная масса стала распространяться в разные стороны. Очаги этого пара добрались и до Приморья, поэтому неделю назад и объявили штормовое предупреждение. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По словам Кубая, ливни возникают из-за столкновения перегретого тропического воздуха с холодными охотоморскими массами - это вызывает взрывную конвекцию практически в любой точке края. Сейчас водность рек уже превышает норму в 1,4-2,2 раза. В ближайшие дни уровни продолжат расти, и вода может выйти из берегов на Уссури, Арсеньевке, Большой Уссурке, Малиновке, Раздольной и других реках, что грозит подтоплением дорог и низких участков в селах.

Завершающие этот ливневый период интенсивные дожди могут пройти на юге края и во Владивостоке в воскресенье, 2 августа. Начиная с 3 августа и как минимум в течение недели таких ливней уже не ожидается.

Что касается нового супертайфуна DOLPHIN, он пока движется к Шанхаю и отворачивать к северу не собирается.

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